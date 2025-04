Roma-Juve, la probabile formazione di Tudor: la scelta su Koopmeiners

Roma-Juve: le ultime di formazione

Con ogni probabilità a supportarlo ci saranno Yildiz e Nico Gonzalez, deputato a sostituire Koopmeiners per il quale Tudor ha predisposto un paio di settimane speciali e specifiche per ritrovare la condizione fisica perduta. Ecco la fantasia e i piedi fini del turco e dell’argentino per innescare DV9 in area di rigore. Si annunciano due novità rispetto alla sfida con i rossoblù di Vieira: Nico Gonzalez al posto di Koopmeiners e Weah sulla fascia destra al posto dell’argentino. L’americano quando è entrato nel finale del match con i rossoblù ha dato energia, sfi rando anche la rete a tempo scaduto, urlo strozzato in gola per un intervento notevolissimo del portiere Leali. Per quanto riguarda la fascia sinistra si va verso la conferma di McKennie così come in mezzo è prevista la presenza della coppia Locatelli-Thuram. Nessuna variazione ovviamente anche in difesa dove Tudor si trova con gli uomini contati e così sarà per un mese dopo la frattura composta del perone occorsa a Gatti, per il calcio ricevuto da Pinamonti. Quindi sarà ancora una Juventus schierata con il 3-4-2-1, modulo preferito dal croato per dare la giusta copertura alla retroguardia e allo stesso tempo avere a disposizione le armi ritenute migliori per offendere. A Vlahovic mancano 7 gol in campionato per eguagliare i 16 dell’anno scorso e le partite che restano sono 8. Dusan punta la Roma con un chiodo fisso...