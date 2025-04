La Juve corre verso la Roma: le ultime e quando parla Tudor

La Juventus "corre" verso la trasferta di Roma in programma domenica sera alle 20:45. La sifida contro i giallorossi sarà uno snodo cruciale nella corsa al quarto posto che equivale all'ultimo posto disponibile per la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri proseguono, al Training Center, il lavoro sul campo. Allenamento mattutino per la squadra che si è focalizzata su situazioni di gioco su palla inattiva e ha anche svolto una serie di partitelle. Le ultime sedute saranno fondamentali per Igor Tudor per studiare la miglior formazione da schierare contro i ragazzi di Claudio Ranieri: ad li là dell'assenza di Federico Gatti, sono pienamente rientrati in gruppo sia Andrea Cambiaso che Douglas Luiz.