Tudor-Koopmeiners, faccia a faccia e retroscena: la Juve cambia metodo

Tudor e l'approccio diverso

Tudor ha un approccio completamente diverso. Ha detto a Koop che lo ritiene un grande giocatore e che vuole rigenerarlo. Per questo, gli ha spiegato, è meglio se ti fermo per un paio di partite, magari concedendoti una porzione del secondo tempo. Nel frattempo possiamo lavorare sull'aspetto atletico e su quello tattico. Una pausa concordata per riaverlo al top nel finale di stagione (che si preannuncia caldo) e per il Mondiale per club, nel quale Koop potrebbe avere l'occasione di rilanciarsi in modo definitivo.