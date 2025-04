Vieri: "Tudor, Juve costretta. Vlahovic o Kolo Muani? Ecco chi deve giocare"

Veniamo al campionato di Serie A. Più equilibrato che mai. Alla fine lo scudetto chi se lo cucirà sulla maglia: l’ Inter o il Napoli? «L’Inter ha un piccolo vantaggio in classifica oltre a vantare la rosa migliore, con due giocatori per ogni ruolo. Un particolare non indifferente. Il Napoli però ha Conte, che è devastante. Ha preso una squadra che l’anno scorso ha fatto malissimo e in tre mesi di lavoro l’ha riportata nella parte più alta della classifica, addirittura a lottare per conquistare il tricolore. Si vede che ci sta tanto con i giocatori. Lo scudetto non è stato ancora assegnato, il calcio lo ha fatto vedere anche negli ultimi anni, può cambiare il verdetto sino all’ultimo».

In effetti l’Inter non è in corsa per un solo traguardo come il Napoli…

«Infatti, i nerazzurri sono in ballo ancora sia in Champions League sia in Coppa Italia oltre che in campionato. Il Napoli non deve mollare ed essere pronto ad azzannare se capita l’occasione. Devo dire che hanno perso una grandissima occasione a Venezia con quel pareggio: se vuoi davvero vincere e finire primo, queste opportunità non puoi sprecarle. Ma lo ripeto, ci sono ancora otto partite con un sacco di punti in palio».

Appassiona anche la volata Champions League con sei squadre in lotta: Atalanta, Bologna, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina. Quale sarà la coppia che finirà nella Top Europa?

«Per me l’Atalanta non avrà problemi e finirà al terzo posto. Ora che i bergamaschi non hanno più partite di Coppa, ci sarà Gasperini che li spaccherà in due nel corso della settimana con super allenamenti. Per il quarto posto invece sarà una corsa aperta dove non immagino una favorita in particolare. Vediamo cosa succede».