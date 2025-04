Tudor, diretta conferenza Roma-Juventus: tutte le dichiarazioni in diretta

Dopo l'esordio vincente contro il Genoa, Igor Tudor si prepara ad affrontare la sua seconda partita sulla panchina della Juventus. Il croato sarà subito di fronte ad un big match, con la sfida dell'Olimpico contro la Roma di Claudio Ranieri in programma domenica 6 aprile alle 20:45. Alla vigilia della gara di Serie A, fondamentale per la corsa alla prossima Champions League, Tudor parlerà in conferenza stampa.