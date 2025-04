Tudor: "Koopmeiners, sono sicuro. I rientri per Roma-Juve e chi serve sempre"

Dopo l'esordio vincente contro il Genoa, Igor Tudor si prepara ad affrontare la sua seconda partita sulla panchina della Juventus . Il croato sarà subito di fronte ad un big match, con la sfida dell'Olimpico contro la Roma di Claudio Ranieri in programma domenica 6 aprile alle 20:45. Alla vigilia della gara di Serie A , fondamentale per la corsa alla prossima Champions League, Tudor ha parlato in conferenza stampa.

Tudor: "Juve presa in un brutto momento"

L'allenatore bianconero ha iniziato la conferenza parlando dell'ultima settima di lavoro: "Andata bene, abbiamo lavorato su tutto. E' stata la prima settimana piena, sono contento perché abbiamo fatto bene da tutti i punti di vista. Abbiamo lavorato su entrambe le fasi, sui calci piazzati, sulla preparazione fisica e sulla crescita individuale. Bisogna andare sempre partita per partita, pensare troppo in là non conta niente. Credo nel lavoro settimanale dove si lavora su tutti i concetti. Se mi chiedi che forza deve avere la squadra, dico che la squadra deve saper fare tutto. Una squadra come la Juve non deve rinunciare a niente. Problema della Juve? Io ho trovato la squadra in un momento brutto, adesso ci siamo rialzati e abbiamo iniziato a pedalare. Quanto tempo servirà? Non lo so e non lo può sapere nessuno".