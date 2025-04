Di Gregorio, sfida all'altro leader: i numeri dei muri Juve e Roma

TORINO - Le stagioni della Roma e della Juventus hanno fatto giri immensi. Ugualmente tortuosi, eppure diametralmente differenti. I giallorossi non sono scattati dai blocchi, in avvio, i bianconeri si sono definitivamente persi, in primavera. I primi hanno cambiato per due volte la guida tecnica, diversi mesi fa, i secondi hanno optato per uno scossone, pochi giorni fa. I piemontesi allora di Thiago Motta, addirittura, erano arrivati a doppiare i capitolini già di Ranieri: 26 punti a 13, storia della 14ª giornata, ai primi di dicembre. Eppure. Eppure le due squadre, domani sera, potrebbero ritrovarsi appaiate in classifica, in piena lotta per il quarto posto con vista sulla prossima Champions League. Un auspicio dalle parti di Trigoria, uno scenario da rifuggire alla Continassa: si verificherà, infatti, qualora la Roma mettesse in saccoccia l’intero bottino dello scontro diretto dell’Olimpico.