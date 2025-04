Perin, stoccata a Motta? Il tifo Juve si divide sul messaggio criptico

Frase Perin, tifosi scatenati sui social

La frase di Mattia Perin non è ovviamente passata inosservata agli occhi dei tifosi, che hanno colto un chiaro messaggio verso Thiago Motta: "Con questa frase Perin diventa ufficialmente il mio idolo", o "La tocca piano Mattia" e ancora "Tranquillo, non è assolutamente vero che avesse lo spogliatoio contro. Figurati". Sono però arrivate anche diverse critiche nei confronti del portiere: "Questo non significa che bisogna giocare contro l'allenatore, ci andiamo di mezzo noi tifosi così", o "Totalmente evitabile a mio parare, almeno con questi mezzi" e infine "Perin è la persona da cui meno me lo sarei aspettato lì in mezzo...".