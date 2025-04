"Secondo la Juve non ero pronto. Morata stupito? Dopo quell'allenamento..."

Boloca, gli anni alla Juve e i complimenti di Morata

Tornando a quegli anni, in un’intervista a Fanpage, Boloca ricorda: “Io sono sempre stato esile e fino all’età di 17 anni ero alto 1.65. Alla Juventus presero quella decisione di non rinnovarmi perché non mi ritenevano pronto fisicamente”. Durante un allenamento con i bianconeri Alvaro Morata rimase a bocca aperta per le qualità di questo ragazzino: “In realtà lui mi iniziò a seguire su Instagram dopo quell’allenamento - rivela Boloca -, una cosa che mi stupì tantissimo, ma non ci siamo mai più visti né sentiti. Io credo che non sia rimasto stupito delle mie qualità ma perché mi vedeva piccolo in confronto agli altri. Sembravo più piccolo di quelli che si allenavano con loro quel giorno. Morata è una persona stupenda e in quell’allenamento mi aiutò moltissimo”.