"Fagioli e Kean? No, l'errore Juve è Nicolussi": arriva la risposta a Motta

"Fagioli e Kean? No, l'errore della Juve è stato lasciare partite in estate Nicolussi Caviglia". Così recentemente l’ex tecnico della Juve Thiago Motta ha commentato l’addio in estate di Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista classe 2000, cresciuto nelle Giovanili bianconere, dopo una lunga serie di prestiti in estate è finito al Venezia. Sotto la guida di Eusebio Di Francesco fin qui ha messo a referto quattro reti e due assist e a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida del Via del Mare contro il Lecce ha commentato: "Le parole di Thiago Motta mi fanno piacere, ma sto pensando solo a giocare e a fare il meglio possibile”.