Tudor, l'inchino a Ranieri prima di Roma-Juve: "Va copiato in tutto"

Tutto pronto per Roma-Juve , una sfida decisiva per la corsa Champions League e in generale per l'Europa. I bianconeri non possono disperdere punti per centrare l'obiettivo quarto posto, vitale per le casse e ambizioni del club. I giallorossi sono reduci da quattordici risultati utili di fila in Serie A e sono tra le squadre più in forma del momento. La Vecchia Signora è reduce dalla vittoria di misura contro il Genoa, nel giorno dell'esordio di Tudor . Il croato ha parlato della sfida nel pre partita e ha elogiato anche Ranieri .

Roma-Juve, parla Tudor

"La Roma è una squadra in un buon momento ed è allenata bene, poi giocano in casa e hanno giocatori forti. Dobbiamo guardare noi stessi. Cosa va copiato di Ranieri? Tutto, basta pensare al miracolo con il Leicester. Ha fatto la storia nel suo lavoro. Abbiamo lavorato bene. Cambi in attacco con Nico in una posizione più avanzata? Nel calcio di oggi sono tutti importanti, ci sono cinque cambi. Vogliamo andare forti in entrambe le fasi" - ha detto Tudor a Dazn nel pre partita. Sulla scelta in attacco e Kolo Muani in panchina: "Le gerarchie si stabiliscono di partita in partita, c'è sempre da lottare e le scelte vanno fatte in base a quello che si vede. Vlahovic è forte così come Randal". E anche Dusan ha presentato il match...