Locatelli si apre a Buffon: “Quello che ho fatto a te mi ha cambiato la vita”

Finisce 1-1 la supersfida dell'Olimpico tra Roma e Juve : un punto a testa che tiene entrambe le formazioni in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. A passare in vantaggio sono i bianconeri di Igor Tudor con Manuel Locatelli che, al tramonto della prima frazione di gioco, supera Svilar con un bellissimo destro al volo. A inizio ripresa Ranieri lascia in panchina Hummels e mette dentro Shomurodov: un cambio che dà subito i suoi frutti, con l'uzbeko che dopo appena tre minuti da due passi firma il definitivo 1-1.

Locatelli e quel gol a Buffon

Al termine del match Manuel Locatelli si è presentato ai microfoni di DAZN e dallo studio Gigi Buffon ha ricordato il gol che gli fece in un Milan-Juve del 22 ottobre 2016, commentando: "Mi ricordo di aver subito da parte tua un gol con un gesto balistico fuori dal comune. Mi fa piacere che oggi ci sia un altro portiere che possa dire questa cosa. È stato un gol veramente bello. Mi è piaciuto il tuo modo di stare in campo. Sei diventato capitano della squadra e la tua presenza diventa fondamentale". Pronta la replica del numero 5: "Grazie Gigione, tu sai cosa rappresenti per me come uomo, cosa sei stato per la Juve, sai cosa rappresenta la Juve per me. Per me avere la fascia di capitano è un onore incredibile, la vivo tutti i giorni, è un impegno quotidiano perché devo essere d'esempio per tutti gli altri e la vivo così. Ho fatto un bel gol, il gol che ho fatto a te mi ha cambiato la vita, poi le cose sono andate un po' così, ma ho dei ricordi bellissimi, Forse dovrei fare dei gol un po' più semplici, ma sono contento così. Questa sera abbiamo fatto una buona partita, è chiaro che era molto importante vincere, ma sono contento e ti ringrazio delle parole che hai detto".