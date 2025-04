Tutti lo sanno, in pochi lo dicono. Kalulu netto: “Sempre avuto un obiettivo”

Kalulu sul riscatto della Juve

A livello personale, al termine della stagione Kalulu dovrebbe essere riscattato dai bianconeri: "Per essere onesto, io guardo poco i social. Siamo tutti professionisti e sappiamo bene quando abbiamo giocato bene o male. Se inizi a guardare troppo, rischia di farti male e non ti aiuta a gestire il tuo ego. Alla fine, sono sereno rispetto alla mia situazione. Cambia poco per me, fino a giugno sono pagato (ride, ndr). Quindi direi che, se dovesse succedere qualcosa dopo giugno, sarò felice”. Il pareggio nello scontro diretto permette alla Signora di Igor Tudor di restare in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, un obiettivo da centrare a tutti i costi: “C’è un obbligo, sì, ma fin dalla prima giornata. Alla fine, per me e per la squadra cambia poco: abbiamo sempre avuto l’obiettivo di vincere ogni partita. Non so se gli avversari ci rispettano o meno, ma da parte nostra sentiamo una responsabilità, un impegno da portare avanti. Saremo tutti molto felici di raggiungere questo traguardo, perché è ciò che vogliamo davvero”.