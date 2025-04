Pagelle Juve: Kalulu più di un gol, Locatelli illumina, Vlahovic fatica ancora

La seconda Juventus di Tudor esce con un punto dalla trasferta di Roma dopo aver vinto all'esordio contro il Genoa. Bianconeri in vantaggio con il gran gol di Locatelli da fuori area, giallorossi che la riprendono sugli sviluppi di un calcio d'angolo con la mossa di Ranieri per la ripresa, Eldor Shomurodov. La Vecchia Signora tiene il pallino del gioco e conferma i passi in avanti visti nella sfida dello Stadium contro il Grifone: c'è ancora molto lavoro da fare ma la differenza dalla squadra di Motta si vede eccome. La corsa ad un piazzamento in Champions League resta dunque più aperta che mai. A seguire i voti e i giudizi della formazione di Tudor.

