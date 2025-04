Buffon, lezione a Motta: "Alla Juve non si fa. Conte? Tutti sanno cosa accadrà"

Buffon, Tudor e la juventinità

E su Motta: "Nel suo percorso di crescita anche questo tipo di step gli farà bene per migliorare ancora. Sul futuro di Thiago e su quello che diventerà ho tanta fiducia". Sulla lotta per la Champions League: "Penso che la Juve alla fine ce la farà. Per il resto, per quello che si vede, devo dirti il Bologna, ma vuol dire che devi togliere le altre squadre più in forma…". Sulla juventinità di Tudor: "Penso che Igor abbia dimostrato anche a Roma ciò che trasmette, l’energia e la positività che contagia il gruppo, e di cui il gruppo aveva bisogno". A chiudere le parole su Kean e Fagioli: "Moise deve fare quello che lo rende felice. Ci sono alcuni giocatori che hanno bisogno di determinati ambienti per performare al meglio. Lui a Firenze ha trovato questa situazione. Ci sono anche altri esempi come Fagioli, anche per lui è stata una cosa simile. La sua esigenza era trovare una squadra che gli desse fiducia".