Motta asfaltato: “Allora perché la Juve ti ha cacciato? Così è meglio che taci”

Il fattore Bremer

L'analisi prosegue con Bergomi: “Vissuta da fuori, quante volte abbiamo detto che per la Juventus il bicchiere era sempre mezzo pieno o mezzo vuoto. Anch’io per tanto tempo lo vedevo pieno, sono onesto. Però le ultime partite, Atalanta, Fiorentina, le eliminazione in successione tra Champions e Coppa Italia con prestazioni così, una società si interroga. Non lo vedo scandaloso un esonero, poi dopo tutto il resto…”. Marocchi rimarca il concetto espresso prima da Caressa: “Per quello se parli ci dici qualcosa. Ad esempio hanno comprato giocatori non adatti al mio gioco ed è andata a finire così. Non lo può dire perché lo hanno seguito? Se lo hanno seguito allora ha sbagliato, perché il prodotto che abbiamo visto in campo… Si salva l’inizio, dove la Juve non tirava ma contro la Juve nemmeno tirava nessuno. Poi dopo…”.

Caressa rimarca: “Dall’intervista si evince che poi il problema fondamentale è che si è fatto male Bremer. Cioè dice che se avesse continuato a giocare Bremer non avremmo preso quei gol e fatto quelle cose. Però io dico: se tu fai un’intervista, ma una cosa chiara su cosa non è andato, ed è ovvio che qualcosa non è andato visto che ti hanno mandato via, ma una cosa la vuoi dire? Non so magari cose tipo ‘Non ho capito bene l’ambiente’ o ‘Non mi hanno dato il tempo che mi avevano promesso’. Una cosa la devi dire secondo me, sennò meglio che taci”.