Uragano Pietrelli, esame superato: ora la Juve dei grandi si avvicina

Torino - Quanto corre, Pietrelli. E vale in campo, e vale fuori. E vale un po’ per tutto. L’esterno bianconero sarà presto un giocatore della Juventus a tutti gli effetti: dopo il prestito di gennaio dalla Feralpisalò, l’obbligo di acquisto è scattato, e il club verserà una cifra sotto il milione per accaparrarselo in maniera definitiva. Non c’erano dubbi, ovviamente. Non ce ne sono mai stati, in fondo. Pietrelli è arrivato in punta di piedi per poi rivelarsi un uragano: 3 gol e 2 assist nelle 11 partite juventine, più o meno il bottino ottenuto con la Feralpi nel girone d’andata, quando aveva messo però insieme 21 gettoni e 5 reti per 4 passaggi vincenti. Siamo in linea. Anzi: è proprio un esame superato per il classe 2003, che ha trovato la strada della porta pure con il Crotone. Una volta messo il sigillo, ha abbracciato calorosamente Adzic: tra i due è nato un feeling di livello assoluto, e sta facendo la fortuna di Brambilla e delle sue ambizioni playoff. "Pietrelli è un elemento che abbiamo voluto: ha delle qualità importanti", aveva raccontato il tecnico all’inizio del percorso dell’ala tra Vinovo e Biella. Poi han parlato soltanto i fatti, che confermano le sensazioni avute sin da subito: il ragazzo si farà.