Kelly, intervento in area: ecco perché è giusto non dare rigore alla Roma

In Roma-Juventus, Andrea Colombo si conferma un arbitro di alto livello, adatto ai big match. La sua conduzione di gara è uniforme e sostanzialmente corretta sia a livello tecnico che a livello disciplinare. La soglia tecnica, come da abitudini, è alta, soprattutto nella ripresa. Nel primo tempo, giusto il giallo a Cristante per una manata a Nico Gonzalez: non c’è intensità, vuole tenere l’avversario a distanza, non è da espulsione. Manca forse un provvedimento per Mancini, che assesta un duro colpo a Yildiz. Sull’ultima azione prima dell’intervallo, la Roma chiede un rigore per un presunto fallo di mano di Kelly su un tiro di El Shaarawy, ma fa bene Colombo a non intervenire. Il difensore inglese infatti tenta di ritirare il braccio sinistro e vi riesce (e non avrebbe potuto posizionarlo altrove); poi il pallone gli impatta sul gomito - attaccato al corpo - non fallosamente. Se invece avesse colpito il braccio destro - che è largo - sarebbe stato da penalty.