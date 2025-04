Ferrara: “Juve, hai sbagliato all’inizio”. E la curiosa rivelazione su Thuram…

Una corsa Champions davvero avvincente e con la frenata dell 'Atalanta sono diverse le squadre pronte a lottare fino alla fine. La Juventus si è ripresa con il cambio in panchina Motta-Tudor , la Lazio ha dato una risposta importante a Bergamo ma anche la Roma e la Fiorentina sono in piena bagarre per un posto nell'olimpo dell'Europa, senza dimenticare il Bologna di Italiano . Ciro Ferrara a Dazn ha analizzato il momento delle varie squadre partendo proprio dalla gara tra giallorossi e bianconeri dell'Olimpico: "Il campionato è sempre più interessante, dalla lotta scudetto fino alla salvezza".

Ferrara, la corsa Champions in Serie A

Ferrara ha parlato della corsa Champions: "Fino alla penultima giornata ci saranno sempre degli scontri diretti per quanto riguarda le squadre in vetta. Questo è un aspetto importante e bello della Serie A che ci terrà sospesi fino alla fine. Sono tutte lì in corsa per il quarto posto. Da adesso in poi sbagliare una o due partite diventa difficile per tutte quante. Ci sono troppi scontri diretti che decideranno il percorso della Juve, del Bologna e delle altre interessate. Chi arriva quarta? Difficile da dire. Vedi la Lazio, sembrava leggermente staccata poi vince a Bergamo. Non posso fare un nome".

Proprio sull'Atalanta ha analizzato il futuro di Gasperini: "Le sue sono dichiarazioni successive alle difficoltà dell'Atalanta in casa. Nell'ultimo periodo ha avuto diversi problemi. È in una posizione di classifica che può essere recuperata da altre squadre. Lui è nove anni che è lì, ci sta che possa avere questa voglia di cambiare, ma non è che si muovano tantissimi allenatori...".