"Un giorno lo sapranno", con chi ce l'ha Conceicao? Le ipotesi dei tifosi

"One day they will know". È il messaggio condiviso da Francisco Conceicao sui propri profili social ("Un giorno lo sapranno"), accompagnato dall'immagine che lo ritrae mentre mostra il suo nome . L'attaccante della Juventus, arrivato in prestito dal Porto nell'agosto 2024, è reduce dalla trasferta di Roma - che ha visto i bianconeri passare in vantaggio con Locatelli prima subire il pareggio di Shomurodov - dove è però rimasto in panchina fino al triplice fischio. L'ultima chiamata in campo del portoghese, rimanda alla precedente gara con il Genoa, quando al 27' del secondo tempo ha preso il posto di Koopmeiners. Il pareggio dell'Olimpico rischia di aumentare il ritardo dal Bologna, che alle ore 20.45 affronterà il Napoli al Dall'Ara. La prossima giornata, gli uomini di Tudor ospiteranno il Lecce nell'incontro in programma il 12 aprile. A seguire, la trasferta di Parma - dove l'Inter ha perso 2 punti chiave per la corsa scudetto - di lunedì 21. Nel mentre, le parole di Conceicao hanno riscontrato la pronta reazione dei tifosi, molti dei quali hanno letto tra le righe la delusione per non essere sceso in campo contro i giallorossi, o ancora un indizio sul proprio futuro alla Continassa. C'è anche chi è andato oltre, leggendo ben altro dietro le righe. E secondo alcuni, non c'entra affatto la Juventus, ma il Porto.