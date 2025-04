Capello: "Juve, il futuro di Tudor passa da una cosa. Ora Gasp non è credibile"

Capello sicuro: "Con la Champions Tudor può rimanere"

Spazio poi ad un'analisi su Roma-Juventus, con uno sguardo anche sul futuro: "Cambi in panchina? E' importante scegliere l'uomo giusto. Per quanto riguarda la Roma, deve essere uno che ascolti Ranieri. Per la Juventus, invece, bisogna vedere che strada vogliono prendere. Se Tudor riuscirà a centrare la qualificazione per la Champions ritengo che possa guidare ancora questa Juve, perché conosce l'ambiente e sa cosa serve per fare bene. E' seguito dai giocatori, e può essere il prossimo allenatore della Juventus". Quindi sull'1-1 dell'Olimpico: "E' stata una Roma molto attenta, ben messa in campo da Ranieri, bloccando tutte le possibilità di avere degli spazi da parte della Juve. Una Juve che ha cercato di giocare un calcio diverso, ma l'attenzione difensiva della Roma non gli ha permesso di fare quello che Tudor probabilmente aveva preparato: un calcio più verticale ma, non essendoci gli spazi, hanno dovuto fare un grande possesso palla, quasi sempre abbastanza sterile. La Roma come sempre molto pericolosa su calci piazzati e calci d'angolo, ha sfruttato la capacità per recuperare il risultato".