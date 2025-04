Tudor, ora la vera svolta: Juve con quattro attaccanti contro il Lecce  

TORINO - Igor Tudor ha fatto già tanto per cambiare la Juve di Thiago Motta che aveva perso l’anima. Ma molto altro farà. Anche perché per risolvere i problemi non bastano intenzioni e attitudini differenti. Serve anche qualcosa di più concreto, in grado di mettere le ali a un attacco incapace di finalizzare tutto il lavoro prodotto dal resto della squadra. Il primo tempo bianconero all’Olimpico con la Roma ha riportato d’attualità la sterilità del reparto offensivo bianconero, costretto a convivere con un Vlahovic involuto e comunque e di fatto quasi mai decisivo nelle giocate. Anzi. E allora ecco che Igor ha già studiato come fare per permettere alla Juventus di tornare a vincere e sfruttare il prossimo turno di campionato in cui i torinesi sabato sera ospiteranno il Lecce. Squadra che lotta, sì, ma per salvarsi. Ergo, riuscendo a far emergere la diversità dei valori che si opporranno sul terreno dello Stadium, ecco che i tre punti dovrebbero finire nel taschino della giacca del tecnico croato.

Juve, la mossa di Tudor

Tudor per piegare il pugliesi e in assoluto per consentire alla propria squadra di risultare più efficace e dunque più pericolosa, ha in mente una Juve Formula 4. Questa la ricetta per guarire la Vecchia Signora dal mal di gol. Dunque non una bocciatura secca per Vlahovic ma la volontà di assisterlo ancora di più: 4 attaccanti schierati sin dal primo minuto. La Juventus attesa per chi si presenterà sulle tribune dell’Allianz dovrebbe prevedere Vlahovic centravanti con alle sue spalle la coppia formata da Yildiz e Kolo Muani più Nico Gonzalez a tutta fascia sulla corsia di destra. Resterebbe a quel punto il ballottaggio sulla corsia opposta con Cambiaso e Weah, in concorrenza per il posto dal primo minuto. Insomma una via di mezzo tra Juve-Genoa e Juve-Roma primo e secondo tempo.

Tudor dopo due match si è reso conto che Vlahovic da solo non è un pericolo, troppo isolato e comunque senza le qualità necessarie per risultare funzionale, per esempio, in quegli uno-due nello stretto che i bianconeri hanno provato a imbastire al limite dell’area romanista nei primi 25 minuti della partita, peraltro dominata dal punto di vista della propositività e della propensione ad attaccare palla al piede. Ma Yildiz, Nico Gonzalez e lo stesso Thuram si sono presto resi conto che dialogare in quei pochi metri quadrati di erba verde non era cosa con il serbo. Diverso, invece, sarebbe e sarà provare lo stesso spartito con la tecnica di Kolo Muani, sgravato magari dalla doppia marcatura per la contemporanea presenza proprio di Dusan a calamitare la fisicità dei difensori avversari.