Vlahovic, Tudor non cambia idea e vara nuove soluzioni: “Mi è piaciuto…”

Testacoda Juve: le palle inattive sono un problema

C'è una Juventus che è scivolata dal vertice ai bassifondi. No, non è la squadra passata dalle mani di Thiago Motta a quelle di Tudor, in piena corsa per un posto nella prossima Champions League nella parte (abbastanza) alta della classifica. O, meglio: è quella, ma soltanto nella specifica graduatoria che fotografa la gestione delle palle inattive. Che, detto così, potrebbe sembrare un dettaglio secondario del gioco, quando in realtà il fondamentale rappresenta una variabile di sempre maggior peso nella definizione del risultato finale. Il dato, in questo senso, è eloquente. La Juventus allora di Allegri, un anno fa, trasformò in gol ben 16 piazzati, miglior squadra della Serie A per rendimento davanti a Milan (15), Inter e Roma (14). E lo stesso avvenne la stagione prima ancora, con i bianconeri arrivati a toccare quota 18, un sigillo in più del Napoli. E oggi? Oggi, sorprendentemente, la squadra si assesta soltanto al penultimo posto della speciale classifica, avendo convertito in rete la miseria di 4 palle inattive. Quante quelle tradotte in gol dal Verona e dall’Empoli, due in più del solo e mesto Monza. Un clamoroso rovescio che soltanto in parte si spiega con la mezza rivoluzione estiva sul mercato. E soltanto in parte con gli infortuni, che nel corso dell’anno – in effetti – hanno colpito alcuni giocatori strategici nella gestione del gioco aereo. «Dovremo soffermarci a lungo sulle palle inattive – ha confermato domenica sera, a Roma, lo stesso Tudor –, ma è pur vero che, in questo momento, ci mancano giocatori di struttura come Bremer, Gatti e anche Cabal. Per ora mi sono appoggiato al modo di difendere del mio predecessore, ma ci lavoreremo su».