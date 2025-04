Polemica Conceicao, il retroscena dello sfogo: la Juve resta in sospeso

TORINO - Chissà quanto e in che modo le situazioni contrattuali influiscono sulle sensibilità tecniche. Difficile da decrittare, soprattutto in riferimento a un uomo tutto d’un pezzo come Igor Tudor che certamente non si fa condizionare da simili variabili. Ma è un fatto incontestabile che anche queste dinamiche di precarietà rischino di condizionare (al di là delle incontinenze da social, non un dettaglio, che meriterebbero un discorso più approfondito) più la serenità dei protagonisti che le scelte. Cosicché capita che qualcuno non resista alla frustrazione e si sfoghi, appunto, grazie alla tastiera del telefonino, come Francisco Conceiçao dopo la gara contro la Roma che ha visto per intero dalla panchina: “un giorno capiranno”.