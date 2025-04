Ma ve la immaginate? Inzaghi allena una Juve dadaista con Ronaldo e Pirlo!

La Juve nel 2035 allenata da... Simone Inzaghi!

Dell'ipotetico 4-3-3 messo a punto dall'intelligenza artificiale abbiamo sviscerato ruolo per ruolo, giocatore per giocatore. Ma alla squadra manca ancora l'allenatore. Secondo la proiezione di Transfermarkt a dirigere l'orchestra bianconera ci sarà nientedimeno che Simone Inzaghi, attuale tecnico dell'Inter. La formazione sta ovviamente facendo discutere molto i tifosi bianconeri sui social, che hanno commentato in maniera ironica: "Cristiano Jr. difensore centrale, c'è ancora lo zampino di Max", o "Inzaghi senza il 3-5-2, chiudete tutto" e ancora "Ma andiamo in Serie B con questa squadra". Una rosa che non ha quindi riscosso grande entusiasmo tra i tifosi della Juve.