Kalulu sì, il resto è un grande dubbio: le manovre Juve sui riscatti

Da Renato Veiga a Kalulu: la situazione in difesa

In prestito, dal Chelsea, è anche Renato Veiga che però non è “gravato” da nessun obbligo che, invece, è stato fissato per Lloyd Kelly: 14,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per 2,7 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 6,5 milioni. Se si considerano le cifre del prestito (circa 4 milioni complessivi) si tratta di un’operazione da 27 milioni. Più basso, invece, il diritto di riscatto per Pierre Kalulu dal Milan a cui andranno 14 milioni più 3 di bonus (oltre ai 3,5 già sborsare per il prestito) che la Juventus ha già comunicato di voler versare ai rossoneri. Insomma, il difensore francese è l’unico prestito ad avere la ragionevole certezza della conferma, una situazione che comunque lui stesso afferma di vivere con grande serenità e un pizzico di sano pragmatismo: "Il riscatto? Alla fine per essere onesto mi cambia poco: sono pagato lo stesso fino a giugno, poi vedremo. Se arriva la conferma sarò anche felice".