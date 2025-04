Da Arthur a Kostic, un tesoro da piazzare: quanto punta a incassare la Juve

Le prossime settimane si preannunciano decisive per il futuro di alcuni dei calciatori che la Juventus ha ceduto in prestito nei mesi scorsi. Un tris di nomi il cui destino dovrà essere, inevitabilmente, presto delineato. Con la possibilità in diversi casi di arricchire le casse della Vecchia Signora, che dalle loro cessioni potrebbe ricavare un piccolo tesoretto utile a finanziare la campagna acquisti estivi. Alcuni denari potrebbero arrivare da Istanbul, dove si sta mettendo in luce Filip Kostic. La freccia mancina serba è risultata finora davvero preziosa per il Fenerbahce targato Josè Mourinho. Tanto che lo Special One vorrebbe trattenerlo sul Bosforo. Già avviati i primi contatti per rendere da temporaneo a definitivo il suo trasferimento in Turchia. Con la Juve che punta ad incassare quattro milioni. Una cifra che permetterebbe pure di realizzare una piccola plusvalenza a bilancio, senza dimenticare il risparmio sull’ingaggio (oltre cinque milioni lordi). E allora avanti tutta: col Fener che presto si siederà con l’agente dell’esterno (Alessandro Lucci) per fare entrare nel vivo la trattativa. Per Kostic - in caso di permanenza in maglia gialloblù - sarebbe pronto un biennale con opzione per il terzo anno.