L'arbitro di Juve-Lecce è Zufferli: i precedenti con i bianconeri

Ufficiali le designazioni arbitrali per la 32esima giornata di campionato di Serie A . La Juve sarà impegnata sabato 12 aprile all'Allianz Stadium contro il Lecce: dopo i 4 punti contro Genoa e Roma , Tudor proverà a portare a casa una vittoria preziosa in ottica corsa per un piazzamento in zona Champions League . A dirigere la sfida tra i bianconeri e i giallorossi sarà Luca Zufferli.

Juve-Lecce, arbitra Zufferli: i precedenti

Luca Zufferli della sezione di Udine arbitrerà la sfida tra la Juve di Igor Tudor e il Lecce di Marco Giampaolo. A coadiuvare il fischietto friulano per la sfida di sabato sera (con start alle 20.45) ci saranno gli assistenti Vecchi e Bercigli, mentre il IV uomo sarà Arena. Al Var pronto Mazzoleni, mentre come Avar ci sarà Massa. Ma quali sono i precedenti tra la Juve e Zufferli? Sono due gli incroci tra i bianconeri e il fischietto, entrambi relativi alla stagione in corso.

Il direttore di gara friulano ha arbitrato la gara del 30 ottobre tra i bianconeri e il Parma, con il match dell'Allianz Stadium terminato per 2-2. Una sfida senza episodi arbitrali controversi e con la squadra all'epoca allenata da Thiago Motta che ottenne il pari rimontando per due volte da situazione di svantaggio (ai gol di Delprato e Sohm le risposte di McKennie e Weah). L'altro incrocio risale al 2 febbraio, nel poker che i bianconeri rifilarono sempre in casa all'Empoli: vantaggio iniziale dei toscani con De Sciglio, poi rigore annullato all'Empoli e a seguire la furia Juve con i gol di tutti nella ripresa di Kolo Muani (doppietta), Vlahovic e Conceicao.