Conceicao: Tudor, guardami! Segna a raffica, nella Juve c'è anche lui

Juve, da Conceicao un messaggio per la squadra che verrà: Porto avvisato

Se da un lato c'è un allenatore da impressionare e convincere, dall'altro c'è la dirigenza che sta già lavorando da tempo per un acquisto definitivo di Conceicao. Dopo le prime, impressionanti, prestazioni, l'acquisto a giugno dell'attaccante portoghese sembrava una mera formalità. I tanti, troppi, cambiamenti in casa Vecchia Signora hanno rimescolato un po' le carte, mettendo in dubbio la anche la sua permanenza, data inizialmente quasi per certa. Restano poche partite e un finale di stagione incandescente per il calciatore ex Porto: ri-conquistare la Juve, lavoro già cominciato, per farsi "ricordare" e non consegnarsi all'albo delle meteore bianconere, come d'altronde aveva commentato il fratello di Francisco, Rodrigo: "Ignored by many, remembered by all", ovvero "ignorato da alcuni, ricordato da tutti". Il Porto è avvisato.