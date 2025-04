Bremer continua, Vlahovic incita: il post social esalta i tifosi Juve

Bremer è tornato sul campo della Continassa. Per il recupero completo ci vorrà ancora del tempo, ma la notizia è che il totem difensivo della Juventus ha ripreso a correre. A sei mesi dall'infortunio al quale è seguito l'operazione al ginocchio, il brasiliano ha fatto un ulteriore passo avanti verso il rientro. Possibilità di vederlo in questo finale di stagione? Forse poche. Di sicuro, se tutto dovesse andare per il meglio, il Mondiale per Club potrebbe essere l'occasione giusta rivederlo indossare la maglia bianconera, per chiudere un anno calcistico da incubo, con i migliori auspici per il prossimo.