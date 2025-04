"Perché Kean è esploso e Vlahovic e i nuovi Juve no. Giuntoli e Motta..."

Sergio Brio, come arrivano Lecce e Juventus alla sfida di sabato? «Una partita che per me rimarrà sempre speciale: la squadra della mia città sfida il club a cui ho dedicato gran parte della mia carriera. Il Lecce quest’anno è risultato un po’ sterile in fase realizzativa: a gennaio forse andava fatto qualcosa in più sul mercato, magari trovando un profilo che potesse agire al fianco di Krstovic. La classifica in zona retrocessione è cortissima e il calendario non sorride ai pugliesi. Credo comunque che con l’esperienza maturata in questi anni di Serie A riescano comunque a salvarsi. Anche la Juve ha vissuto una stagione complicata, ma è ancora in corsa per il quarto posto, motivo per cui ritengo eccessive le critiche nei confronti del club…».