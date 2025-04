Kolo, ri-Muani alla Juve! Lookman, nuovo attacco e certezza in difesa

TORINO - Attacco Juventus ? Lavori in corso! Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli si sta muovendo per ristrutturare il reparto offensivo bianconero, più che mai bisognoso di una bella rinfrescata se non di più. Al momento di attaccanti veri e puri ce ne sono soltanto due: Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muan i . Con una postilla mica così secondaria: l’attaccante francese, allo stato dell’arte, saluterà i compagni alla fine del campionato, senza prendere parte così alla spedizione americana che vedrà la Juventus impegnata nel Mondiale per club da metà giugno, in teoria sino a metà luglio qualora dovesse procedere spedita nella manifestazione. L’attuale prestito, così come è stato configurato con il Paris Saint Germain, non prevede che possa giocare il torneo con la maglia bianconera. In realtà, anche se con l’arrivo di Tudor il bomber transalpino ha avuto meno minuti, in favore di Vlahovic, la Juventus non ha cambiato idea e infatti il dt Giuntoli è al lavoro con il suo omologo nel Psg.

Giuntoli lavora per tenere Kolo Muani alla Juve

Di qui le telefonate con Luis Campos per verificare la fattibilità di un’operazione tanto semplice quanto complessa. Quale? Il rinnovo dell’attuale prestito destinato come detto a esaurirsi al termine della Serie A: tra l’altro c’è da sottolineare il fatto che se non si trovasse un nuovo accordo il ragazzo rientrerebbe alla base per partire comunque per gli States. Al Mondiale per club infatti potremmo vederlo con la maglia del Psg. Al momento le probabilità sono in discesa proprio per il fatto che sono tornati a parlare i due club con l’intento di riuscire a individuare una formula in grado di soddisfare entrambe le parti con la possibilità per Kolo Muani di allungare anche per la prossima annata la sua presenza a Torino. Ovvio che in questo caso Tudor potrebbe portarlo per affrontare le tre sfide del girone con gli inglesi del Manchester City, i marocchini del Wydad e gli emiratini dell’Al Ain (passano le prime due di ogni raggruppamento che si sfideranno in partita secca agli ottavi di finale). Dunque Juve e Psg hanno iniziato l’ultima parte dei negoziati destinati a un prestito bis di Kolo Muani con condizioni differenti. Se quello attuale è un prestito puro, il prossimo avrà almeno un diritto di riscatto a favore dei bianconeri per una cifra che verrà concordata in base al costo annuale del “leasing”. A oliare il meccanismo la volontà del calciatore, che vorrebbe prolungare la propria permanenza per svoltare e sentirsi parte del progetto in maniera più coinvolgente, dunque anche con vista sul futuro torinese.