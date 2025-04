Adzic tentato dalla 'vecchia volpe': occhio Juve, lo ha già fatto con Jovetic

Le prestazioni sontuose fornite finora da Vasilije Adžić non sono passate affatto inosservate. Quattro gol e due assist con la Juve Next Gen in nove apparizioni, che stanno accendendo l’interesse intorno al gioiellino classe 2006. Tanto che un grande campione, nonché presidente della federazione montenegrina, come Dejan Savicevic proprio a Tuttosport aveva dichiarato sabato scorso come il giovane fantasista diciottenne fosse sprecato in Serie C e per lui fosse meglio un prestito a un’altra società di Serie A per completare e accelerare il processo di crescita.