Tudor, patto con Giuntoli: il futuro non dipende solo dalla Champions

Juve, l'obiettivo e la strategia per il futuro

Tudor lo ha detto il giorno della sua presentazione, «io amo le sfide e non cerco gli alibi». E la sua sfida non ha come obiettivo solo portare la Juve nella Coppa più importante ma anche guadagnarsi la conferma. Come? Portando a casa risultati con la necessaria continuità, sposando scelte logiche nella gestione dei calciatori in allenamento e in partita, valorizzando se possibile anche quegli elementi che per differenti ragioni possono rappresentare un valore sul prossimo mercato. Insomma, un allenatore aziendalista nel senso più nobile del termine, dunque funzionale a quella che è la filosofia di base di questa nuova Juventus, in cui competitività deve andare a braccetto con sostenibilità. Igor dunque procede dritto per la sua strada, facendo orecchie da mercante agli spifferi che arrivano sino alla Continassa riportando i nomi dei potenziali concorrenti per la panchina 2025/26: da quello di Conte, a quello di Pioli, per passare a Gasperini e Mancini. In questo suo primo approccio Tudor ha convinto su tutta la linea: che parte dai risultati ottenuti per arrivare alla personalità che ha saputo ridare a un gruppo che sotto il profilo dell’autostima era finito in cantina. I giocatori ora con lui respirano un clima nuovo, in cui la leggerezza ha ritrovato il suo giusto spazio. E a proposito di spazio, Bremer sta opzionando quello del Mondiale per club: ieri ha postato un video in cui comincia a correre spingendo alla Continassa.