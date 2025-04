Juve-Lecce, Tudor e l'attacco pesante: potenziale devastante da sbloccare

La difesa del Lecce

A conti fatti, soltanto DV9 ha superato la doppia cifra stagionale, ma non segna da 5 partite. Con i giallorossi, comunque, la strategia può farsi nettamente vincente. E non per filosofia, bensì per l’assist che arriva dai numeri: i salentini hanno subito 50 gol in questo campionato - quartultima difesa in A -, sono bravi a tenere all’inizio, ma poi hanno dimostrato di potersi sciogliere. La maggior parte delle reti subite è arrivata nell’ultima mezz’ora (22 su 50), sono ben 30 quelle prese nel secondo tempo. Poi: solo 6 volte hanno incassato da fuori area, se consideriamo 7 calci di rigore e 3 autogol, sono addirittura 34 le marcature patite da dentro l’area. Il 68%. Come sfruttare questo particolare? Aumentando il numero di giocatori pronti a infilarsi alle spalle del centrocampo e quindi della difesa avversaria. Considerando le idee di mister Igor, ecco, tutto tornerebbe.