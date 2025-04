Thuram si allena a parte: le condizioni e la situazione verso Juve-Lecce

La Juve non può sbagliare, la bagarre per la Champions League è talmente serrata che anche un punto potrebbe fare la differenza. I bianconeri dopo il pareggio all'Olimpico contro la Roma, sono pronti a scendere in campo all'Alianz Stadium per tornare alla vittoria. E a Torino arriverà il Lecce che è in piena lotta salvezza. Tudor in pochi giorni è già riuscito a dare un'identità alla squadra, facendo capire quali giocatori siano imprescindibili. Thuram è uno di questi, ma le notizie dall'allenamento mattutine non sono piacevoli.

Juve, come sta Thuram: le condizioni

Thuram ha svolto nella mattinata un allenamento individuale: il centrocampista francese non ha lavorato con il resto del gruppo a causa di un affaticamento muscolare. L’ex Nizza è stato gestito dallo staff medico in via precauzionale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il rientro con il resto della squadra è infatti atteso già per domani, nella rifinitura alla vigilia della sfida tra Juventus e Lecce. Tudor non vuole rischiare nulla e ha bisogno dei suoi umini migliori per centrare l'obiettivo quarto posto e portare la squadra in Champions League. Nelle prossime ore l'allenatore valuterà comunque le sue condizioni per capire se potrà scendere in campo dal primo minuto. Non ci saranno invece Perin, già out contro la Roma, e Mbangula che ha accusato un sovraccarico muscolare alla coscia destra.