Nico Gonzalez cuore Juve: carica Champions con... la maglia vintage

Testa, gambe e cuore per la Juve . Nico Gonzalez è pronto per un importantissimo finale di stagione, in cui i bianconeri lotteranno per ottere un piazzamento nella prossima Champions League prima di dedicarsi al Mondiale per Club . Sui propri canali social il fantasista argentino è apparso più carico che mai, e con una maglia particolare...

Nico Gonzalez, messaggio a tinte Juve

Nico Gonzalez in una story su Instagram ha pubblicato una sua foto mentre è seduto in macchina: cappellino, occhiali da sole ma soprattutto una maglia vintage della Juve. Una maglietta relativa agli anni '80, recentemente vista indosso anche a Gerard Piqué. Il tutto con due cuori, ovviamente uno bianco ed uno nero. Un messaggio chiaro e forte, ovvero la voglia di incidere con quella 'camiseta' addosso in un finale di stagione che sarà importantissimo per la Juve. E dopo una prima stagione a Torino fatta di alti e bassi, restano altre 7 partite per incidere e per aiutare la squadra di Tudor a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.

