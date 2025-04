Vlahovic, quello sguardo truce a Fagioli e i bonifici per i Rolex alla gioielleria Elysium

L'indagine della Procura di Milano, dopo due anni, ha di nuovo ricordato che Nicolò Fagioli "per far fronte al pagamento dei debiti di gioco, si sia avvalso, oltre che delle proprie disponibilità, di prestiti in denaro concessi da altri". Nelle carte torna il nome di Federico Gatti, non indagato, del quale si sapeva già tutto: il difensore aveva offerto all'ex compagno di squadra un sostegno economico come raccontato dallo stesso Fagioli a ottobre 2023: "Gatti mi prestò i soldi che non ho ancora restituito e che tuttora mi chiede indietro". Nella fattispecie, 40mila euro di bonifico. Gli stessi fatti da Dragusin, ex giovanili Juve passato anche in prima squadra. Ma la novità è che non ci sono solo loro, emerge un altro nome protagonista di un passaggio tracciato, anzi due: Dusan Vlahovic.