Del Piero, Tardelli e ora Capello: è la Juve, baby. Quando va male...

Tutti i dirigenti della Juventus dicono di esserci passati, prima o poi. Quando le cose vanno male, alla guida della Juve vanno un po’ peggio, perché la pressione esterna e quella interna può diventare schiacciante. È la Juve, baby. L’attenzione mediatica è spasmodica catalizzando quella di milioni di tifosi e, a questa, si aggiunge il peso generato delle dinamiche di un club e una proprietà con una tradizione vincente dalla quale ogni tanto si finge di derogare, ma senza abbassare mai troppo le aspettative. E poi c’è la storia del club che ti giudica. Oggi più di ieri, perché la chiacchiera calcistica è aumentata in modo esponenziale e gli ex giocatori non aprono più negozi di articoli sportivi come ai tempi in cui era presidente Boniperti, ma vanno in tv, in radio, sui social, ai talk.