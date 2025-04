Effetto Stadium: Vidal, Dybala, Ronaldo. Juve-Lecce, chi firma la storia?

Juve, dalla gloria ai fischi

Allo Stadium la Juventus ha stracciato primati su primati in Serie A: i 102 punti conquistati nel campionato 2013-14, con Antonio Conte in panchina, centrando 19 vittorie sulle 19 partite disputate in casa; i 33 successi consecutivi, firmati sotto la guida di Massimiliano Allegri, a cavallo di due stagioni, dal 4 ottobre 2015 (3-1 contro il Bologna) al 23 aprile 2017 (4-0 contro il Genoa), striscia che si è fermata con il derby, l’1-1 griffato da Ljajic e poi da Higuain nei minuti di recupero; i cinque campionati (dal 2011-12 al 2018-19) chiusi da imbattuta allo Stadium. Dalla stagione successiva i bianconeri hanno sempre incassato almeno una sconfitta in casa in Serie A, a dimostrazione di quanto la bolgia dello Stadium abbia perso un po’ del suo potere magico, anche se durante la pandemia, quando gli stadi erano chiusi al pubblico, si è sentita la mancanza del popolo bianconero. I tifosi, pur continuando in questi anni a trascinare la squadra, a essere il dodicesimo uomo in campo, non hanno risparmiato le giuste critiche alla squadra e alla società, fischiando i giocatori davanti a prestazioni disastrose, come - per restare sull’attuale stagione - la pesantissima sconfitta in campionato contro l’Atalanta e la vergognosa eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Empoli.