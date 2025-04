Tudor, Koopmeiners e la Juve in depressione di Motta: "Ho fatto quello che consigliano gli psicologi"

Come sta Thuram e lo spirito guerriero

"Si è allenato con la squadra, valutiamo ancora. In mezzo ci sono altre soluzioni, c'è gente forte che può giocare in quel ruolo. Vedremo domani chi giocherà". Tudor ha chiosato sulle condizioni fisiche di Thuram, in dubbio per la partita con il Lecce. La Juventus rincorre in un contesto dove per la Champions League ci sono in lizza altre squadre, ma per Tudor non cambia niente, non essendo un "calcolatore": "Per me e i ragazzi non cambia niente. Quelli che fanno calcoli, i giornalisti e i tifosi si divertono perché è affascinante. Ma noi domani alle 20:45 ci mettiamo il casco, è una guerra, si va a pedalare si fa una battaglia".