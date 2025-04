Quella strana rapina a Di Maria e Vlahovic nel periodo scommesse e Rolex

Nello stesso lasso di tempo preso in esame dagli inquirenti del nuovo scandalo calcistico riguardante le scommesse illegali e i debiti di gioco ripagati con le false fatture dei Rolex , avvenne una tentata rapina nella villa di Di Maria. Era il 6 ottobre 2022 e il talento argentino si trovava in compagnia di Dusan Vlahovic, compagno di squadra alla Juventus. Ecco come Tuttosport racconatava l'accaduto.

La tentata rapina nella villa di Di Maria alla presenza di Vlahovic

(articolo del 6 ottobre 2022) "Nella serata di giovedì 6 ottobre, intorno alle 20 circa, tre uomini hanno tentato un furto nella villa di Angel Di Maria. In casa, oltre all'argentino c'era anche Dusan Vlahovic. L'argentino, reduce dall'importantissimo successo in Champions League contro il Maccabi Haifa nel quale si è reso protagonista con tre assist e il serbo, in gol nelle ultime due uscite della Juventus, hanno vissuto attimi di forte paura. I tre malviventi, che apparterrebbero a una banda specializzata, hanno tentato di scavalcare le recinzioni per fare irruzione, ma è scattato l'allarme e la vigilanza personale del giocatore ha avvertito la Polizia. Tre pattuglie, già in zona per controlli anti-rapina, hanno sventato il furto inseguendo l'auto dei ladri. Durante l'inseguimento, la macchina dei tre uomini è finita fuori strada: due dei ladri sono riusciti a fuggire, mentre un terzo, straniero, è stato arrestato dalla Polizia".