Juve, tris Champions da sfruttare: calendario e scontri diretti

TORINO - La Juventus prova a mettere pressione ai concorrenti impegnati nella volata al quarto posto per la Champions League. Come? Cercando di portare a casa i tre punti mentre gli altri sono costretti a guardare i bianconeri in tv nella sfida di questa sera all’Allianz con il Lecce. Scherzi del calendario che con i suoi posticipi e anticipi a pioggia regala trampolini da sfruttare nel migliore dei modi possibili. Dunque Tudor spera in un sabato notte da vivere virtualmente al 4° posto in attesa che gli avversari scendano in campo per questo 32° turno di campionato. Una giornata che in teoria, sulla carta, potrebbe consentire ai torinesi di migliorare il proprio piazzamento. Infatti mentre la squadra del tecnico croato se la deve vedere con una squadra in crisi che lotta per la salvezza, per i salentini cinque sconfitte e un pareggio nelle ultime sei partite disputate, ben più in salita la strada per chi sta cercando di chiudere l’annata davanti ai bianconeri.