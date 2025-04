Vlahovic e la Juve, il rinnovo è utopia: come dirsi addio a cuor leggero

Vlahovic a caccia della doppia cifra contro il Lecce

Nella prima stagione “intera” alla Juve è arrivato a quota 10 gol in 27 partite, complice un lungo stop per via della pubalgia. L’anno seguente furono 16 le reti in 33 uscite. Al momento è arrivato a 9 marcature e chissà che non scelga proprio il Lecce (a cui ha già segnato 3 volte) per celebrare la sua 100ª presenza in bianconero raggiungendo la doppia cifra. Con i guai fisici di Thuram, destinato a sedersi in panchina stasera, Tudor sembrerebbe aver accantonato l’ipotesi di un attacco pesante con Yildiz e Kolo Muani a supporto del serbo. Ed è anche per questo che Dusan avrà ancor di più sulle sue spalle il peso di un attacco inceppato da fine febbraio. E non c’è separazione annunciata che conta: la Juve per consolidare il quarto posto - e dunque la Champions - ha bisogno di Dusan, esattamente come Dusan ha bisogno della Juve. Del resto si sa, il rinnovo con la Juve - alle cifre che gradirebbe il serbo - è ormai utopia. Meglio dunque mettersi in mostra a suon di gol, nella speranza di attirare l’interesse di platee “deluxe”. Insomma, per dirsi addio a cuor leggero e senza troppi rimpianti...