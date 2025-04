Lippi 77 anni, auguri Juve: “Leggenda bianconera”. I tifosi: “Il più grande"

Lippi compie 77 anni: i messaggi dei tifosi della Juve

Il suo nome è indissolubilmente legato alla Juve, club che ha guidato dal 1994 al 1999 e poi dal 2001 al 2004 vincendo praticamente tutto sia a livello nazionale che internazionale. Marcello Lippi è rimasto nei cuori dei tifosi bianconeri che nel giorno del suo 77° compleanno lo hanno inondato con una marea di messaggi di auguri sui social: "Il più grande di sempre, auguri mister", "La storia della Juve, auguri Marcello", "Auguri all'Allenatore per eccellenza. Grande Mister e grazie per le gioie che ci hai regalato ed ora un tuo 'figlio' é sulla panchina avendo imparato tanto da te il nostro Igor (Tudor, ndr)", sono solo alcuni dei commenti dei tifosi sotto il post della Juve. Una testimonianza d'affetto enorme per uno degli allenatori più vincenti della storia bianconera.