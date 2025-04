Bufera scommesse, Fagioli netto: post social con citazione d’autore

"A domani". Un cuore viola, poche parole e due storie su Instagram per archiviare giorni, nuovamente, difficili per Nicolò Fagioli. Quella che sembrava una questione chiusa, è tornata in auge dopo gli ultimi sviluppi delle indagini portate avanti dalla Procura di Milano: la vicenda scommesse spunta fuori come un fantasma per l'ex Juve. Tanti i dettagli venuti fuori, dai rapporti con ex compagni di squadra, ingenti somme di denaro, non il milgior avvicinamento per l'ex Juve alla partita della Fiorentina con il Parma.