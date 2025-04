Perin, quei sospetti su Fagioli: "Mi puzza". Paredes e il poker post ko a Napoli

I sospetti di Perin su Fagioli

Dalle indagini risulta anche che Fagioli avrebbe spinto per non far cambiare piattaforme a tutti i giocatori. La volontà sarebbe stata quella di farli restare nel giro di De Giacomo. Il problema sarebbe stato il malcontento degli interessati, alla ricerca di un nuovo sito più economico per quanto riguarda le commissioni da versare. Ed è qui che il profilo di Perin rispunta fuori attivamente. All'interno del gruppo Whatsapp chiamato "Poker senza Zaniolo" (Nicolò era considerato un pessimo giocatore) il portiere avrebbe scritto: "Ora ho chiesto a dove giocavo in lockdown. Dove c'erano Pjanic, Diego Costa, Lamela, Totti, Savic, Ronaldo il fenomeno, Izzo e tanti altri. Vediamo se ci trattano meglio". I nuovi nomi fatti da Mattia, in ogni caso, non risultano indagati. A questo punto Fagioli si sarebbe riattivato per far restare tutti nello stesso giro di De Giacomo (che lo ha sempre spinto a reclutare nuova gente in cambio di bonus e percentuali), facendo sospettare a Perin di avere un interesse, che avrebbe scritto: "Non giocano perché non è il sito loro ora scopriamo la polvere sotto il tappeto dai si svelano gli altarini. Mi puzza 'sta cosa".