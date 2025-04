"Il Lecce non ci regalerà niente, ho scelto gli 11 migliori ma ho bisogno di tutti": Tudor pre partita

Juve-Lecce, Nico Gonzalez e la frecciata a Motta

Queste le dichiarazioni di Nico Gonzalez a Dazn: “Sappiamo che per vincere dobbiamo lasciare tutto in campo, come fatto nelle ultime due partite, dare il 100%. Dobbiamo giocare con voglia, i 3 punti devono essere nostri. Nelle ultime due gare sono in crescita e mi prendo leadership in campo? Si, avevo bisogno di un po’ di fiducia: oggi gioco a destra dove mi sento più comodo, credo che tutti lo sappiamo. Stasera c’è la mia famiglia in tribuna, sono molto contento perché avevo bisogno di loro: se farà un gol sarà per loro”. E ancora sul ruolo: “Gioco sulla destra dove sono abituato a giocare e dove mi sento comodo, proverò a fare una grande partita per i miei compagni e la mia famiglia” .