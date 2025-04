Tudor, furia Juve-Lecce: Primo tempo doveva finire 4-0. Kolo, Chico, Cambiaso, così no! Cosa ha Koop© .

Tudor in conferenza stampa

Il tecnico della Juventus ha poi parlato in conferenza stampa: "Koopmeiners più leggero? Sono periodi dei giocatori che vanno rispettati e non si può reggere sempre. Adesso sta superando questo momento, l'ho visto con la gamba sciolta e ha fatto anche un bel gol. Sono contento per lui, perchè è un giocatore importante per noi. Adesso andiamo avanti. Come sto gestendo la squadra? Abbiamo parlato di questo nel pre. Mi dispiace non fare giocare tutti, ma io devo fare delle scelte" ha detto il croato.

I cambi, i minuti finali e Vlahovic

"Oggi i cambi non mi sono piaciuti. Non mi sono piaciuti. Il calcio non è più come prima con i cinque cambi. Qua cambia tutto. Loro devono cambiare il modo di pensare da titolare o non titolare. Oggi non mi sono piaciuti come sono entrati. Bisogna crescere in fretta e le scuse possono averle tutti, ma alla fine la cosa più importante è la squadra" ha spiegato Tudor. "Cosa è successo nei minuti finali? Non mi avete chiesto come è andata la partita. Abbiamo disputato una bella gara e dopo una palla persa da Thuram ci siamo innervositi. C'è rammarico perché abbiamo finito la partita non bene. Dobbiamo prendere questo come una scuola. Vlahovic? Tutti sono al centro del progetto non solo Vlahovic. Tutti hanno le loro possibilità, obblighi e doveri. Ha fatto due belle cose con gli assist. Mi dispiace perchè gli è mancato il gol. Ha fatto una buona gara" ha dichiarato il tecnico bianconero.

