Pagelle Juve: Koopmeiners rinato, McKennie in ombra, Vlahovic stregato

La Juventus ottiene la seconda vittoria su tre sotto la guida di Igor Tudor e manda un chiaro messaggio alle dirette concorrenti per un posto in Champions League. La formazione bianconera contro il Lecce domina il primo tempo chiudendolo con le reti di Koopmeiners, apparso in ripresa rispetto alle prestazioni a cui aveva abituato tutti (e costretto ad uscire per un problema fisico nel secondo tempo), e di Yildiz, finalmente schierato nel suo ruolo e libero di sprigionare tutto il suo talento. Nella seconda frazione di gara l'intensità della Vecchia Signora cala, il Lecce ci crede e la riapre all'87' con la seconda rete consecutiva di Baschirotto prima di far venire qualche brivido ai tifosi di casa negli ultimissimi minuti di gara. A seguire tutti i voti e i giudizi della Juve.